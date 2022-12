Meinung: Gesetze von Raum und Zeit

Wofür man einen Zeitumkehrer braucht

Sie kennen sicherlich Harry Potter? Im dritten Band der Erzählungen um den kleinen Zauberer erhält seine Freundin Hermine ein magisches Gerät, das sich „Zeitumkehrer“ nennt. Damit kann sie Veranstaltungen besuchen, die zeitgleich stattfinden. Sie besucht um 9 Uhr den Kurs „Alte Runen“, dreht hinterher am Zeitumkehrer und kann dann „Arithmantik“ besuchen, das ebenfalls um 9 Uhr stattfand. Dieses Ding hätte ich in dieser Woche gebrauchen können!

Ich saß hier in der Redaktion nämlich völlig allein, alle Kollegen waren krank oder im wohlverdienten Resturlaub des Jahres. Da ich aber leider über so ein tolles Gerät nicht verfüge, habe ich hier mein Bestes gegeben – und wurde dabei glücklicherweise von vielen Seiten unterstützt. Daher gilt mein Dank heute Ihnen, liebe Leserinnen und Leser! Viele von Ihnen, die in der Verwaltung, Politik oder im sozialen und kulturellen Bereich arbeiten, haben mir geholfen: durch Interviews, zu denen ich nicht extra hinfahren musste, sondern die wir telefonisch führten, oder durch die Zusendung von Infomaterial, da ich leider nicht in der Lage bin, Veranstaltungen zu besuchen, die zeitgleich stattfinden. Am Wochenende hilft mir ein Kollege aus einer anderen Redaktion aus, damit ich durchatmen kann. Und nächste Woche geht es weiter, zunächst auch allein, so, wie es im Moment aussieht. Vielleicht melde ich mich bei unserem Muggel-Ministerium. Ob Olaf Scholz Zeitumkehrer hat?