Meinung: Kein Geheimnis

Über überdurchschnittliche Jubiläen

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt liegt in Deutschland im Jahr 2020 für Männer bei 78,9 Jahren und für Frauen bei 83,6 Jahren. Laut Statistischem Bundesamt hat sich damit die Lebenserwartung gegenüber den 1870er Jahren mehr als verdoppelt. Und diese Werte steigen laut Prognose kontinuierlich weiter. Im Jahr 2060 Geborene könnten sich etwa auf erwartete 88,8 beziehungsweise 84,8 Lebensjahre freuen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt keine weltpolitische oder Klimakatastrophe dazwischen. Als Grund für die steigende Lebenserwartung wird stets der medizinische Fortschritt genannt, neben Faktoren wie Hygiene, Bildung und Lebensweise.

Was genau bei der ältesten Bewohnerin im Saale-Holzland-Kreis für ein überdurchschnittlich langes Leben gesorgt hat, konnte Maria Luft selbst gar nicht genau benennen. Sie sei immer gern in Gesellschaft gewesen, habe aber weder viel Sport gemacht, noch auf Fleisch oder Alkohol verzichtet. Dass es vielleicht einfach in der Familie liege, mutmaßte ihre Tochter und berichtete von Tanten und Onkel, die auch fast 100 Jahre alt geworden wären. Auch ohne enthülltes Lebensgeheimnis bleibt der 105. Geburtstag allemal ein Grund für Glückwünsche und Freude.