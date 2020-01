Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Kulturangebote verbinden

Das Wichtigste? Lage, Lage, Lage. Schaut man sich die Besucherzahlen vom Keramikmuseum in Bürgel und dem Ableger in der Bauhaus-Töpferei-Werkstatt in Dornburg an, wird das deutlich. In kürzerer Zeit sind dort mehr als doppelt so viele Besucher gewesen wie in Bürgel. Wichtig ist die Lage. Direkt nebenan sind die Dornburger Schlösser, ein Magnet für Besucher in der Region. Und wer schon einmal dort ist, schaut eben auch gleich noch vorbei bei den Bauhaus-Töpfern. Die Kombi-Eintrittskarten für beide Einrichtungen verkaufen sich offenbar gut.

Nun sollte man aber Bürgel als Standort nicht vergessen. Viel Expertise ist hier versammelt, von der nun Dornburg profitiert. Ohnehin muss der Tourismus in der Region wegkommen von Neidereien zwischen einzelnen Orten. Fakt ist: Allein kann keine Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis Anziehungspunkt für Touristen sein. Dafür sind die Reiseziele überregional zu unbedeutend. Weder Leuchtenburg noch Keramikmuseum noch Dornburger Schlösser locken allein jemanden aus München hierher. Wenn der geneigte Kulturtourist aber weiß, dass er hier viele Kleinode zu sehen bekommt, macht er vielleicht nach der Weimar-Reise noch Station in Jena mit ein paar Ausflügen ins Umland. Man wird ja noch träumen dürfen.