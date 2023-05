Meinung: Macher im besten Alter

Über Unterschiede und Gleichmacherei

Wenn eine AfD-Wählerin behauptet, die Medien seien ihr Feind, nur weil sie der favorisierten Partei nicht das gewünschte Forum bieten, dann weiß es die Frau vielleicht nicht besser. Wenn aber ein Landrat auf einer Veranstaltung in seinem Grußwort sagt, dass die Medien vormachten, wie man an allem herumnölen könne, dann ist das aus meiner Sicht ein falsches Signal. Die Medien benennen Unzulänglichkeiten, decken manches Unrecht auf – dafür sind sie da. So funktioniert Demokratie. Außerdem sollte man kein Pauschalurteil sprechen: Medien haben auch viel Positives zu berichten.

Ebenso falsch ist es, ältere Menschen per se als senil, starr im Denken und Handeln oder altmodisch in Bezug auf Moral und Fähigkeiten abzustempeln. Zum Kreisseniorentag gab es dazu Anregungen, über die sich nachzudenken lohnt. Unter den Senioren sind viele Macher, die manchen 30 Jahre Jüngeren in den Schatten stellen. Hier lohnt sich ein Blick auf die Altersstruktur von ehrenamtlich Tätigen.

Übrigens: Wer die 70 überschritten hat, ist nicht alt. Er hat nur etwas mehr Vergangenheit.