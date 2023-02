Meinung: Überall Narren

Über eine etwas andere Faschingsfeier

Dieser Tage jagt im wahrsten Sinne des Wortes eine Faschingsveranstaltung die nächste.

So feierten die Narren am Wochenende unter anderem in Eisenberg, Bürgel, Weißbach und Bad Klosterlausnitz. Auch in Schkölen gab es am Samstagnachmittag einen Kinderfasching sowie am Abend eine Faschingsparty mit Cover-Band. Jedoch anders als in den umliegenden Ortschaften, nicht ausgerichtet vom Faschingsverein, sondern von Veranstalter DJ Sven. Da es keinen Faschingsverein mehr in Schkölen gibt, versuche die Stadt auf anderen Wegen die sogenannte fünfte Jahreszeit nach Schkölen zu holen, erklärte mir dieser. So sorgte am Nachmittag bei zahlreichen verkleideten Kindern Clown Jochen aus Leipzig für die passende Stimmung, später ging es mit der Cover-Band „Contrust“ aus Crossen und Hartmannsdorf weiter. Statt dem traditionellen Faschingsprogramm mit Büttenrede und Co. gab es Live-Musik. „Die Gäste haben gefeiert, getanzt und gesungen“, so das Fazit der Band. Schön, dass auch ohne Verein der Fasching in Schkölen nicht gänzlich in Vergessenheit gerät.