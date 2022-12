Meinung: Was fehlt euch?

Über Menschen, die Schäden anrichten

Es ist absolut verständlich, wenn Personen, die sich ehrenamtlich um eine gemeinnützige Sache kümmern und damit dann aber viel Ärger am Hacken haben, nach einer Weile sagen: „Tut uns leid, aber wir machen das nicht mehr“. Zu den Tauschregalen in Stadtroda gehörte leider auch, dass die ehrenamtlichen Senioren mehr als einmal Müll wegräumen mussten, den andere einfach neben die Regale stellten, oder die Artikel aus der Roda fischen oder als Scherben vom Gehweg aufkehren mussten, weil vorübergehende Jugendliche die Sachen dort hingeschleudert hatten, wie Augenzeugen berichten.

Dass eines der Regale sogar als Einstiegshilfe zum Einbruch genutzt wurde, setzt der ganzen Sache die Krone auf. Täter ausfindig zu machen und zu bestrafen? Da winkt manch einer ab: Nützt nichts, die machen es beim nächsten Mal wieder.

Bei den Ureinwohnern Nordamerikas war es Sitte, dass bei genau solchen Delikten wie Einbruch oder Zerstörung der Täter nicht bestraft wurde. Ganz im Gegenteil, es herrschte die Auffassung: Wer sich so verhält, der ist wütend und unzufrieden, und das ist er deshalb, weil wir als Gemeinschaft uns nicht gut um ihn gekümmert haben. Es folgte für den Täter dann eine Zeit, in der er besondere Hinwendung erfuhr, damit er sich wieder als Teil der Gemeinschaft fühlen konnte und seine Wut nicht mehr an unschuldigen Anderen ausließ. Jede Geschichte hat zwei Seiten.