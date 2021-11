Meinung: Wenn der Frust zu groß wird

über den Wagemut mancher Leute

Da kommt aber auch wieder einmal alles zusammen: Die Preise an der Tankstelle steigen und steigen und der Pendler pendelt zwischen Frust und Verzweiflung hin und her. Aber die Tafel Schokolade, die Ausgleichsglückshormone spenden könnte, ist auch schon wieder teurer geworden. Überhaupt, beim Einkaufen im Supermarkt für, sagen wir 50 Euro, war früher auch viel mehr im Korb. Und dann sperren die auch noch die viel befahrene Landesstraße zwischen Stadtroda und Tröbnitz. Über die kommt nicht nur nach Hause oder auf Arbeit, wer in Wolfersdorf oder Meusebach wohnt, sondern auch der Neustädter oder Kahlaer Pendler, der nach Stadtroda oder Jena will. Wegen der knapp zwei Kilometer gesperrten Straße ist man nun zu einem Umweg von gut 25 Kilometern über Hermsdorf und die Tälerdörfer gezwungen. Da kann man doch wirklich aus der Haut fahren. Seinen Frust am Stammtisch loswerden, dazu hat man auch nicht mehr viel Gelegenheit angesichts des grassierenden Kneipensterbens auf dem Land. Da braucht es gar kein 2G oder 3G plus. Den dafür nötigen Test bekommt der Saale-Holzländer sowieso erst ab Donnerstag in Eisenberg oder ab 1. Dezember in Stadtroda. Nur, wer dahin über die L 1077 fahren muss, der sollte nicht probieren, ob er auf der gesperrten Straße durchkommt. Das könnte 50 Euro kosten - und die sollte man lieber für die Tanke oder die Schokolade aufheben.