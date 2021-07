Starlights mit Nico Wieditz & Bose Deutschland bringen am Sonntagabend Rock, Pop, Filmmusik, Musical und Klassik an die Orgel der Stadtkirche Eisenberg.

Metallica, Abba und Co. auf der Eisenberger Kirchenorgel

Eisenberg. Zu einem abwechslungsreichen Konzert wird am Sonntag eingeladen. So können Sie sich Tickets sichern.

2021 ist das Jahr der Orgel. Starlights mit Nico Wieditz & Bose Deutschland bringen am Sonntagabend Rock, Pop, Filmmusik, Musical und Klassik an die Orgel der Stadtkirche Eisenberg.

Viele Eisenberger hatten 2020 dieses Konzert herbeigesehnt, aber es musste auf Grund der Corona-Verordnung verschoben werden. Jetzt ist es soweit: Wer Led Zeppelin, Karat, Billie Eilish, Avicii, Queen, Abba oder Depeche Mode in Kombination mit Bach und elektronischer Musik auf der Kirchenorgel hören möchte, sollte sich in der Touristinformation Eisenberg unter Tel. 036691/73454 ein Ticket sichern. Beim Ticketkauf sind Name und Telefonnummer anzugeben.

Einlass ist um 17 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren: