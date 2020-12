Mit Beitritt zum Citymarketing könnte Eisenberg sparen

Mit dem zum 1. Januar geplanten Beitritt der Stadt Eisenberg zur Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing könnte Eisenberg nicht nur von den Erfahrungen anderer Kommunen in ganz Deutschland zehren und sich ein öffentlich wirksames Podium erobern. Die Kreisstadt des Saale-Holzlandes könnte mit der Mitgliedschaft sogar noch Geld sparen. Zumindest einige wenige Euro.

375 Euro im Jahr würde der Mitgliedsbeitrag für die Stadt Eisenberg in der Bundesvereinigung betragen. Das erläuterte Stadtmanager Max Nottrodt auf Nachfragen von Stadtrat Götz Witkop (BDS) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Eisenberger Stadtrates. Zugleich gilt für die Mitglieder der Citymarketing-Vereinigung eine Vergünstigung von 20 Prozent auf die GEMA-Gebühren bei der öffentlichen Aufführung von Musik oder Texten.

Im Vorjahr, als alle städtischen Veranstaltungen in Eisenberg stattfinden konnten, hatte Eisenberg 2200 Euro an Gebühren für die GEMA zur berappen. Bei einem 20-prozentigen Rabatt würde die Stadt 440 Euro einsparen, rechnete der Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock vor. Von den 440 Euro könnte der Mitgliedsbeitrag für die City-Marketingvereinigung in Höhe von 375 Euro beglichen werden und die Stadt würde noch 65 Euro gutmachen.

Der Hauptausschuss stimmte dem Beitritt einhellig zu. Den Beschluss über den Beitritt zum 1. Januar 2021 trifft am 10. Dezemberg der Stadtrat.