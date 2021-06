Mit dem Trabi bei Kahla auf Schlängellinienkurs unterwegs

Kahla Ein Zeuge hat einen Trabi-Fahrer gemeldet, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Als die Polizei ihn kontrolliert, wird der Grund dafür klar.

Aufsehen mit seinem Trabant erzeugte ein 58-Jähriger am Sonntag sowieso, doch aufgrund seiner auffallenden Fahrweise gleich doppelt. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, fuhr der Mann in Kirchhasel Schlängellinien und setzte seine Fahrt in Richtung Kahla fort.

Letztlich konnte der 58-Jährige durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab knapp eine Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der 58-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.