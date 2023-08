Mit Trabi und Barkas gegen Fachkräftemangel am Klinikum Stadtroda

Stadtroda. Team des Stadtrodaer Fachklinikums tourt durch den Saale-Holzland- und den Saale-Orla-Kreis

Mit Trabant und Barkas ist das Team des Asklepios Fachklinikums Stadtroda am ersten September-Wochenende unterwegs. Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erlangen und das Interesse für das Berufsfeld der Pflege, aber auch für andere mögliche Tätigkeiten am Fachklinikum für Psychiatrie und Neurologie zu wecken.

„Bei unserer Oldtimer-Job-Rallye bieten wir nicht nur spannende Einblicke, sondern auch die Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden“, erklärt Pflegedirektor Markus Weber. Berufsanfänger, Fachkräfte und Quereinsteiger in spe haben dabei die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen und ihre Fragen zu stellen. „Außerdem stehen natürlich die kultigen Fahrzeuge mit ihrem Retro-Charme im Mittelpunkt“, freut sich Personalleiterin Domenika Heimann.

Die Oldtimer aus DDR-Zeiten gastieren am Samstag, 2. September, 8.30 Uhr auf dem tegut-Parkplatz in Kahla sowie um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt. Am Sonntag, 3. September, sind sie um 8.30 Uhr auf dem Marktplatz in Eisenberg zu bestaunen sowie ab 11.30 Uhr auf dem Platz des Hermsdorfer Brückencenters.

„Junge Menschen für das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld der Pflege zu begeistern, ist eines unserer wichtigsten Anliegen“, sagt Praxisanleiterin Susann Dumoulin.

„Dem Fachkräftemangel in der Pflege versuchen wir uns zum einen entgegenzustellen, indem wir selbst als Ausbildungsbetrieb fungieren. Daher möchten wir insbesondere junge Menschen aus der Region für das Berufsfeld der Pflege gewinnen“, erläutert der Pflegedirektor. „Zum anderen setzen wir darauf, junge Menschen aus dem Ausland für die abwechslungsreiche Tätigkeit an unserem Klinikum zu gewinnen“, erklärt Markus Weber. red