Mitschreiben an der Chronik 2020 des Saale-Holzland-Kreises

Eisenberg. Im Landratsamt haben die Arbeiten an der Chronik 2020 des Saale-Holzland-Kreises begonnen. Gemeinden, Vereine und Verbände, Initiativen und Freundeskreise, Schulen und Kindergärten sind aufgerufen und herzlich eingeladen, an der traditionellen Jahresrückschau mitzuschreiben.

Das Jahr 2020 war auch im Saale-Holzland-Kreis ein außergewöhnliches. Wegen der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Veranstaltungen, Jubiläumsfeiern und weitere Höhepunkte ausfallen oder aufgeschoben werden.

„Trotzdem oder gerade deshalb ist es wichtig, dass dieses Jahr nicht in Vergessenheit gerät, sondern in unserer traditionellen Chronik-Reihe mit all seinen Höhen und Tiefen festgehalten wird“, ruft Landrat Andreas Heller zur Mitwirkung an der Landkreis-Chronik auf. „Gerade Jubiläen, die nicht gefeiert werden konnten, sind es wert, in Wort und Bild, zum Beispiel mit historischen Fotografien oder Dokumenten, in die Chronik einzugehen.“

Gefragt sind Berichte und Fotos von Höhepunkten und denkwürdigen Ereignissen des Jahres 2020 aus allen Gemeinden und Städten des Landkreises, aus Schulen und Kindergärten, von den freiwilligen Feuerwehren, Kultur- und Sportvereinen, Initiativen und Interessengemeinschaften, aus Museen, Heimatstuben, Bibliotheken und weiteren kommunalen Einrichtungen.

Die Texte sollen kurz und informativ sein. Sie sollten unbedingt folgende Angaben enthalten: Titel der Veranstaltung beziehungsweise des Ereignisses, Ort, Datum sowie - für den Fall von Nachfragen - Name und Erreichbarkeit des Verfassers.

Fotos sollten in ausreichender Größe (Dateigröße mindestens 1 MB, maximale Dateigröße 3 MB), Schärfe und Helligkeit vorliegen. Fotos bitte nicht in Texte einfügen, sondern als separate Datei senden. Wichtig ist, dass dem Foto eine kurze Beschreibung beigefügt ist, wer beziehungsweise was auf dem Bild zu sehen ist.

Die Texte bitte als Word-Dateien und die Fotos als JPG-Dateien per E-Mail senden an die Adresse presse@lrashk.thueringen.de, Betreff: Chronik 2020. Einsendeschluss für Texte und Fotos ist der 31. März 2021.

Es ist geplant, für die Jahre 2019 und 2020 wieder eine Doppel-Chronik herauszugeben - wie zuletzt für 2017/2018. red