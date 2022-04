Mobiliar für Gemeinschaftshaus in Thiemendorf

Thiemendorf. Für das Dorfgemeinschaftshaus konnte der Feuerwehr- und Heimatverein in Thiemendorf nun in neue Tische und Stühle investieren.

Im Dorfgemeinschaftshaus in der Ahlendorfer Straße 32, in Thiemendorf, hat sich am Montagmorgen, 25. April, gegen 9 Uhr, niemand der Anwesenden von dem etwas ungemütlichen Regenwetter draußen die Stimmung verderben lassen. Schließlich gab es erneut Fortschritte in dem, nicht immer einfachen, Entstehungsprozess des Dorfgemeinschaftshauses.

Mittel 2021 beantragt

Vor Ort war Finanzministerin Heike Taubert (SPD), um dem Feuerwehr- und Heimatverein den symbolischen Scheck mit Lottomitteln in Höhe von 3.000 Euro zu überreichen. Die Fördermittel seien im vergangen Jahr unter der Mithilfe von Mario Voigt (CDU) beantragt und im gleichen Jahr bewilligt worden. Anfang diesen Jahres sei dann das neue Inventar in Thiemendorf angekommen, so Vorsitzender des Feuerwehr- und Heimatvereins Henrik Mach.

Insgesamt zehn neue Klapptische und 60 Stühle schaffte der Verein mit dem Geld an. Da die Räumlichkeiten unter anderem von einer Mädels-Sportgruppe genutzt würden, sei es besonders wichtig gewesen, dass man die Tische zusammenklappen könne, erklärte Henrik Mach und fügte hinzu: „Auch der Posaunenchor übt dort und im oberen Stockwerk probt derzeit eine Band“. Für die Nutzungsmöglichkeiten des Ortsgemeinschaftshauses sei zudem im Vorfeld ein Konzept erstellt worden, inklusive Bürgerbefragung. Generell gelte im Verein: „Jeder der gerne mitmachen möchte, wird integriert und ist willkommen“.

Seit dem Baubeginn am 4. Oktober 2020 ist dank der circa 26 freiwilligen Helferinnen und Helfer bereits etliches vollbracht worden. Der große Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, inklusive der neuen Sanitäranlagen sowie einer Küche können so bereits vollständig genutzt werden. Nur im Treppenhaus und an der Fassade würden noch ein paar kleinere Arbeiten ausstehen.

Objekt gehört Gemeinde

Auch zahlreiche Fachfirmen waren am Umbau beteiligt, um die Gewährleistung absichern zu können, da das gesamte Objekt der Gemeinde Heideland gehöre. Generell sei allerdings auch vieles beim Umbau selbst gemacht worden. Die Vorbereitungen traf man in der Regel unter der Woche, um dann an den Wochenenden tatkräftig arbeiten zu können.

1. Etage noch in Planung

Wie genau die 1. Etage einmal aussehen soll, sei momentan noch in der Findungsphase, erklärte Vereinsleiter Henrik Mach zudem. Neue Ideen und Finanzierungsmittel müssten hier noch ausgearbeitet werden. Zuletzt war die Finanzierung besonders aufgrund von Corona sehr schwierig, da finanzielle Unterstützer fehlten und Einnahmen und Gelder, in etwa durch Dorffeste, wegfielen.

Finanzministerin Heike Taubert lies zur Bewilligung der Förderung entsprechend verlauten: „Der Verein fördert seit vielen Jahren das gesellschaftliche Miteinander im Ort, in dem er Feste und Veranstaltungen für Jung und Alt organisiert. Damit auch in Zukunft gemeinsam gefeiert werden kann, war das neue Mobiliar einfach notwendig“.