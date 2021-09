Montag erstes Treffen des Stadtrodaer Kinderchores

Stadtroda. Singen in Stadtroda: Andrea Preuß rechnet mit bis zu 15 Kindern

Vor mehreren Jahren schon hat Musikpädagogin Andrea Preuß von der Musikschule des Saale-Holzland-Kreises versucht, wieder einen Kinderchor in der Musikschule zu etablieren. Was bisher erfolglos blieb, könnte nun doch gelingen – auch dank Ute Adler, der Außenstellenleiterin der Kreismusikschule in Stadtroda. „Sie hatte mich angesprochen, es noch einmal zu probieren und hat mich in dem Vorhaben unterstützt“, sagt Preuß.

Nun werden am 6. September von 17.15 bis 18 Uhr erstmals Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 10 Jahren im Saal der Musikschule im Eigenheimweg 30 in Stadtroda zusammenkommen, um unter der Leitung der Musikpädagogin zu singen. Etwa zehn bis 15 Anmeldungen habe sie bis dato erhalten.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lied mit Schülern in Stadtroda, Tröbnitz und Ottendorf einstudiert

Auf das Vorhaben aufmerksam gemacht hatte Andrea Preuß vor den Sommerferien in den Grundschulen in Stadtroda, Tröbnitz und Ottendorf. Dort habe sie jeweils eine Stunde in einer Klassenstufe gehalten und mit den Kindern ein Lied einstudiert. Danach habe sie Schnupperstunden angeboten, an denen zunächst 15 und beim zweiten Mal mehr als 20 Kinder teilgenommen haben. „Wer von ihnen am Montag erscheinen wird, das werden wir abwarten müssen.“

Schon jetzt ist für die jungen Chorteilnehmer ein kleines Highlight geplant: Am 13. September werden sie gegen 17.30 Uhr in der Stadtrodaer Innenstadt zwei Lieder singen und damit Werbung für die Veranstaltung der Kreismusikschule am 25. September in der Klosterruine Stadtroda machen.

Um den Kinderchor in der Kreismusikschule etablieren zu können und mehr Aufmerksamkeit für dieses Vorhaben zu bekommen, hatte sich die Kreismusikschule um den Singbus der Deutschen Chorjugend beworben – und eine Zusage erhalten. Coronabedingt war der Bus noch nicht vor Ort, er soll nun aber im November anrollen.