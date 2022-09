Montagsdemo in Hermsdorf vorzeitig beendet

Zum 50. Mal demonstrierten Menschen am Montagabend in Hermsdorf.

Hermsdorf. Warum die 50. Demonstration in Hermsdorf am Montagabend ein abruptes Ende fand.

An diesem Montagabend war der Demonstrationszug bereits zum 50. Mal durch Hermsdorf unterwegs. Auch in der kleinen Stadt im Saale-Holzland-Kreis sind die Teilnehmenden der wöchentlichen Demos in den vergangenen Wochen mehr geworden. So kamen dieses Mal laut Polizei etwa 750 Leute, laut Veranstalter waren es etwa 670.

Nach der Runde mit Thüringen-Fahnen, darunter auch solche der Gruppierung „Freies Thüringen“, durch die Stadt fanden sich die Teilnehmenden wieder vor dem Stadthaus ein, wo beim offenen Mikrofon sprechen konnte, wer etwas sagen wollte.

Nachdem zwei Frauen über Erfahrungen von Kindern während der Corona-Einschränkungen berichteten und sich damit gegen Masken und Impfungen aussprachen, rief ein Selbstständiger zu „Kinder an die Macht“ auf. Er zählte eine Reihe von Verfehlungen auf, die die Bundesregierung seiner Meinung nach zu verschulden hat und betonte am Ende, die in Hermsdorf versammelten Menschen seien keine Querdenker.

Um 19.30 Uhr, kurz nachdem der Regen eingesetzt hatte, erklärte eine der Organisatorinnen die Veranstaltung für beendet. Aufgrund der Wetterlage wurde abgebrochen, da man auch die mitgebrachte Technik schützen müsse. In der kommenden Woche soll es in Hermsdorf mit der 51. Demonstration weitergehen.