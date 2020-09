Mopeddieb mit Hilfe von Wildkamera überführt

Polizisten waren am Donnerstag zu einer Gartenanlage in Tautenhain (Saale-Holzland-Kreis) gefahren, wo nach Angaben der Besitzerin das bei ihr gestohlene Moped entdeckt worden sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Diese Informationen habe die Frau durch Recherchen in sozialen Netzwerken ermittelt, nachdem ihr das Zweirad entwendet worden war.

Besitzerin erkennt die Teile des Mopeds wieder

Im Garten eines 33-Jährigen aus Eisenberg wurden die Beamten dann tatsächlich fündig. Dort lagen mehrere Teile eines Kleinkraftrades, die die Besitzerin als ihr Eigentum wiedererkannte. Bei der weiteren Durchsuchung des Gartens und des Gartenhauses wurde schließlich auch das Kennzeichen des Mopeds gefunden.

Wildkamera zeichnet Demontage auf

Den endgültigen Nachweis, dass der Mann das Zweirad komplett zerlegt hatte, erbrachten dann die Aufnahmen der Wildkamera im Garten, die die Demontage des Mopeds mitgefilmt hatte. Deren Speichermedium und die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob er sich nicht nur wegen des Diebstahls des Mopeds strafrechtlich verantworten muss, heißt es im Polizeibericht.

