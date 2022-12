Musikschule Fröhlich Stadtroda: „Wir können jeden Euro brauchen“

Stadtroda. Konzert der Musikschule Fröhlich mit 100 Mitwirkenden im Schützenhaus Stadtroda

Ein Weihnachtskonzert der Musikschule Fröhlich im Schützenhaus „Zur Louisenlust“ in Stadtroda, das gab es letzte Mal vor gut und gern 15 Jahren. Am Sonnabend, 17. Dezember, gibt es eine Neuauflage. In den Vorjahren konnte man die Schülerinnen und Schüler in der Weihnachtszeit in der Stadtkirche in Stadtroda erleben.

„Es war eine spontane Idee. Meine Schüler wollten sich unbedingt zeigen, wollten spielen vor Besuchern. Die lange Pause wegen Corona hat wieder Lust gemacht auf mehr. Man darf auch nicht vergessen, dass die Weihnachtszeit die Zeit für uns ist, wo wir sehr viele Auftritte haben“, sagte Elke Helbig, Leiterin der privaten Musikschule mit Sitz in Stadtroda.

Das musikalische Repertoire am vierten Adventwochenende reicht von „Weihnachten in Familie“ über „Let it go“ aus dem Disney-Animations-Film „Die Eiskönigin“ bis hin zu einem stimmungsvollen Kanon aller Beteiligten. Das Weihnachtskonzert steht unter dem Titel „Ein Lächeln für die Welt“.

Rund einhundert Mitwirkende sind dieses Jahr dabei.

Der organisatorische Aufwand für den Abend ist dafür vergleichsweise gering gehalten. „Wir wollen den Menschen einen schönen Abend bieten. Wir wollen sie auf eine musikalische Reise mitnehmen. Auf die aufwendig gestalteten Bühnenbilder, wie man sie von unseren Galas im Frühjahr kennt, verzichten wir aber diesmal ganz bewusst“, sagte Elke Helbig.

Ein Eintritt wird für die Besucher der Veranstaltung nicht erhoben. „Wir bitten aber um Spenden für unseren Förderverein. Der Verein konnte in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch fast keine Einnehmen verbuchen durch Corona. Deshalb würden wir uns über jeden Euro, der uns an diesem Abend erreicht, freuen“, sagte die Leiterin.

Bereits am Vorabend des Weihnachtskonzertes, am Freitag, 16. Dezember, treten einige Musikschüler am gleichen Ort beim Weihnachtsempfang der IHK im Saal des Schützenhauses auf.

Die Jahresgala der Musikschule Fröhlich wird es im kommenden Jahr erst im Mai geben. Sie ist der Höhepunkt für die Fröhlich-Musikschüler. „Wir haben uns bewusst vom Termin im März verabschiedet, da uns 2020 und 2021 die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Mit dem Termin im Mai liegen wir hoffentlich auf der sicheren Seite“, sagte die Leiterin.

Sonnabend, 17. Dezember, 16 Uhr, Schützenhaus Stadtroda