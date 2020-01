Nach Öko-Katastrophe: Hainspitzer See wird wieder befüllt

Wasser in Lachen und in einer ausgegrabenen Abflussrinne bedeckt aktuell den Grund des Hainspitzer Sees. „In den nächsten Tagen soll wieder Wasser eingeleitet werden,“ kündigt der Hainspitzer Bürgermeister Jörg Lehmann an. Ziel ist es, das ökologische Gleichgewicht im Schutzgebiet wieder herzustellen und den größten See im Saale-Holzland-Kreis als überregionales Tourismusziel wieder attraktiv zu machen.

Im Oktober vorigen Jahres war das Wasser abgelassen worden, nachdem dem See im Juni eine Umweltkatastrophe drohte. Der Sauerstoff im Gewässer war knapp geworden, heimischen Fischarten bot er somit keinen Lebensraum mehr. Stattdessen hatten sich invasive Fischarten wie Amurkarpfen, Giebel und Blaubandbärblinge aus Asien massiv ausgebreitet. Tausende tote und auch lebende Fische hatten Mitglieder des Verbandes für Angeln und Naturschutz und der Arbeitsgemeinschaft Artenschutz Thüringen am 26. Juni vorigen Jahres aus dem Wasser geholt. Das bedurfte zunächst der Zustimmung der Obersten Fischereibehörde in Thüringen, da das Angeln am Hainspitzer See wegen seines Schutzstatus normalerweise verboten ist.

Auswintern für bessere Wasserqualität

Auch das Ablassen der Seewassers nach der Katastrophe bedurfte erst der Zustimmung der Behörden im Landkreis. Die Gemeinde hofft, dass sich mit dem „Auswintern“ des Sees die Wasserqualität wieder verbessert. Auch wenn die Schneeschmelze als Wasserlieferant in diesem Winter bislang ausbleibt, in den Zuläufen sei derzeit ausreichend Wasser vorhanden, meint der Bürgermeister. Ehe frisches Wasser zugeleitet wird, seien noch einige Arbeiten notwendig. Vor dem Mönch, der als Abfluss in die Wethau dient, seien Ablagerungen zu beseitigen. Auch der Wethau-Zulauf soll zuvor noch ertüchtigt werden. Der Graben, durch den das Wasser zum See fließt, ist zugesetzt. „Wenn sich hinter dem entstandenen Wall das Wasser staut, dann bestehe die Gefahr, dass das Dorf am alten Bad überflutet wird“, erklärt Lehmann.

Sonderfall für den Gewässerunterhalt

Inzwischen hat sich der Gewässerunterhaltsverband (GUV) Untere Saale/Roda des Hainspitzer Sees angenommen und einen Gewässeringenieur für eine Zustandserhebung dorthin entsendet. Der in Jena ansässige GUV Untere Saale/Roda ist der 14. der in Thüringen neugegründeten Gewässerunterhaltsverbände, die zum 1. Januar ihre Arbeit für die Gewässer zweiter Ordnung wie Bäche und kleine Flüsse aufgenommen haben. „Wir sind derzeit bei der Bestandsaufnahme und stehen noch ganz am Anfang“, sagt Uwe Feige. Der Werkleiter vom Kommunalservice Jena ist mit der Geschäftsführung des GUV 14 betraut worden. Seen und Teiche würden zumeist weiterhin in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune verbleiben, sagt Feige. Der Hainspitzer See sei jedoch ein Sonderfall, da er von der Wethau als Gewässer zweiter Ordnung gespeist wird und der Abfluss des Sees als Wethau weiterfließt bis zu Saale. Die Solberäumung bei Sedimentablagerungen solle deshalb mit ins Aufgabenportfolio des GUV mit entsprechender Kostenbeteiligung, sagt Feige. Doch noch sei vieles unklar. Auch eine eventuelle Kostenbeteiligung des Landes. Im zuständigen Ministerium habe man vom Hainspitzer See zunächst keine Kenntnis gehabt, obwohl dieser ein Teil des Fauna-Flora-Habitats (FFH) „Hainspitzer See und Park“ ist und vom Thüringer Umweltministerium für die Ausweisung als Schutzgebiet vorgeschlagen worden war.

Das geschützte Gebiet in Hainspitz: Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet „Hainspitzer See und Park“ wurde im Juni 2004 vom Thüringer Umweltministerium als FFH-Gebiet vorgeschlagen und über das Bundesumweltministerium an die EU-Kommission gemeldet. Mit der Aufnahme in die Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region erfolgte im November des Jahres 2007 die Bestätigung durch die EU-Kommission. Entsprechend einer EU-Richtlinie müssen für die Arten und Lebensraumtypen in FFH-Gebieten durch die Mitgliedsstaaten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes festgelegt werden. Das FFH Gebiet „Hainspitzer See und Park“ umfasst 22 Hektar und ist in Thüringen mit der Nr. 229 und bei der EU mit der Nr. 5037-304 registriert.