Nach Trainingsunfall im Rollstuhl: Ein Abend in Camburg für Stephan Büttner

Camburg/Eisenberg. Nach einem tragischen Trainingsunfall beim Motocross, droht dem jungen Sportler ein Leben im Rollstuhl. Seine Sportfreunde vom SV Eintracht Camburg wollen ihm helfen. Hunderte kamen zur Benefiz-Aktion

Der im Rollstuhl sitzende Stephan Büttner (26) konnte am Freitag zwar nicht persönlich auf dem Sportplatz in Camburg dabei sein. Er hätte sich aber riesig gefreut über die vielen Besucher und das Engagement der Mitglieder und Helfer des Sportvereins.

Die Fußballer des gastgebenden SV Eintracht Camburg nutzten ihr Auftaktspiel in der Kreisoberliga, um eine Benefiz-Aktion für ihr Vereinsmitglied Stephan Büttner zu initieren. Die Erlöse der Veranstaltung sollen ihm zugute kommen.

Der Abend war ein großer Erfolg. Es herrschte eine gute Stimmung unter den 400 Zuschauern. Die sparten nicht mit Euros in den Spendenboxen.

Für den erfolgreichen Motocross-Fahrer und Fußballer, der seine sportliche Heimat in Schkölen hat, veränderte sich am 14. März 2021 sein gesamtes Leben. Er war in Coswig im Training schwer gestürzt. Dabei zog er sich auch Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Dem jungen Mann droht ein Leben im Rollstuhl.

Zweite Therapie in Pforzheim soll jetzt helfen

Die Verwandten und Freunde wollen nichts unversucht lassen. Am Freitag endete für Stephan Büttner eine dreiwöchige Reha in Kreischa. Jetzt setzt er seine Hoffnung in eine zweite Reha in Pforzheim. Die Finanzierung dieses Aufenhaltes müssen die Büttners selber stemmen, da die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden. „Eine Woche in der Einrichtung kostet 5000 Euro“, sagte Stephans Mutter Annegret Büttner. Ihr Sohn hat bereits einen Platz sicher ab Januar 2022. Großes Ziel ist die Wiederherstellung der motorischen Fähigkeiten.

Der schwere Unfall veränderte auf einen Schlag das gesamte Leben bei den Büttners. Dabei hatten sie sich schön in Eisenberg eingerichtet. Stephan und seine Frau hatten sich in der Kreisstadt ein Haus gebaut. Das Haus muss nun rollstuhlgerecht umgebaut werden. Zur kleinen Familie gehört eine dreijährige Tochter.

Wie viele Euros der Fußballabend in Camburg brachte, das steht erst in den nächsten Tagen fest. „Eine vierstellige Summe wird es auf jeden Fall“, sagte Michael Zöllner. „Wir sind beeindruckt von der enormen Hilfsbereitschaft“, sagte Stephans Vater Andreas.

Von der Aktion der Fußballer hatten Stephans Eltern erst spät erfahren. „Es ist der Wahnsinn, was die Eintracht alles für unseren Sohn auf die Beine gestellt hat. Wir sind unheimlich stolz und glücklich. Das Geld wird Stephan helfen. Wir möchten uns im Namen unseres Sohnes bei allen bedanken“, sagte Annegret Büttner.

