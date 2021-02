Nachbarschaftsstreit eskaliert in Kahla

In Kahla gipfelte ein Streit unter Nachbarn am vergangenen Wochenende darin, dass ein 66-Jähriger den Reifen des Rollstuhls seines 52-Jährigen zerstach. Am Montag entwendete er dann noch zwei Lampen des Rollstuhls im Wert von 60 Euro. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Vorfahrt missachtet

Ein 50-Jähriger kam mit seinem Land Rover die Königshofener Straße in Eisenberg hinuntergefahren und wollte nach links in die Straße Trebe abbiegen. Ein 57-Jähriger Renault-Fahrer missachtete dabei den entgegenkommenden 50-Jährigen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Renault wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht, der 50-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hierzu musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden.

Pkw zerkratzt

Ihren zerkratzten Dacia entdeckte eine 33-Jährige am Montag in Hermsdorf. Die junge Frau hatte ihr Fahrzeug einige Tage zuvor in der Erich-Weinert-Straße abgestellt. Als sie am Montagabend gegen 17 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Lack des Dacia an verschiedenen Stellen zerkratzt haben. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher noch nicht vor.

Ohne Fleppen, unter Stoff

Ein 33-Jähriger machte am Montagabend in Stadtroda eine kleine Spritztour. Das Problem war nur, dass der Mann weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, noch dass die Kennzeichen am Fahrzeug überhaupt auf diesen Pkw zugelassen waren. Und weil dies noch nicht genug war, stand der Mann auch noch unter Drogeneinfluss. Nachdem die Kennzeichen und der Autoschlüssel sichergestellt wurden und der 33-Jährige die Polizeibeamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen verschiedener Vergehen verantworten.