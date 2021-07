Klinik Stadtroda: Nachfrage nach Pflegeausbildung in der Pandemie gestiegen

Stadtroda. Fachklinikum Stadtroda hält an kontinuierlicher Ausbildung beim Pflege-Nachwuchs fest. Schwerpunktthema Hygiene

„Selbstverständlich läuft unsere Pflege-Ausbildung auch und gerade in der Pandemie weiter“, sagt Praxisanleiterin Susann Dumoulin vom Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Im theoretischen Teil würden die Auszubildenden im Homeschooling über die Schul-Cloud versorgt, die für alle Schulen bindend ist. „Die Abschluss-Jahrgänge laufen allerdings im Präsenzunterricht“, erklärt die studierte Medizin-Pädagogin.

Wenn die Zahlen es erlauben, werde für alle Jahrgänge ein Wechselmodell in A- und B-Gruppen angestrebt. Das richte sich danach, welche Ampel-Phase gerade gelte. „Für alle Schüler ist es natürlich eine große Herausforderung, im Selbststudium zu arbeiten“, räumt Susann Dumoulin ein. „Aber sie schaffen es mit Bravour“, betont Pflegedirektor Markus Weber.

Die Pflegeausbildung in Stadtroda laufe qualitativ auf demselben hohen Niveau, wie vor der Pandemie, betonen beide. „Der Fokus liegt jetzt ganz klar auf den Hygiene-Richtlinien. Wir sind immer dabei, zu schulen und zu sensibilisieren“, sagt Dumoulin. „Das Impfangebot bei uns im Haus gilt selbstverständlich auch für die Schüler. Sie haben großes Interesse daran, sich und andere zu schützen“, betont sie. „Insgesamt besteht an unserem Fachklinikum eine hohe Impfbereitschaft und Offenheit. Es ist erfreulich, dass die Azubis das Angebot in Anspruch nehmen“, ergänzt Markus Weber. Auch unter dem Aspekt, dass die Azubis selbst keine Gesundheitsgefährdung haben, sei das Impfangebot sinnvoll.

Obwohl Pflegende einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich mit Corona zu infizieren, sei die Motivation, einen Pflegeberuf zu erlernen, im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie sogar noch gestiegen, so Markus Webers Erfahrung. „Wir haben eine deutliche Zunahme an Anfragen um Ausbildungsplätze“, sagt der studierte Pflegewissenschaftler. „Und das, obwohl wir uns, bedingt durch die Pandemie, nicht auf Jobmessen oder Ähnlichem präsentieren konnten“, insistiert Susann Dumoulin.

Er rechnet damit, dass in Zukunft auch verstärkt sozial indizierte Bewerbungen kommen werden, etwa von Interessenten, die zuvor in anderen Branchen, wie Gastronomie oder Hotellerie, tätig waren, die durch Corona zunehmend prekär geworden sind.

Pflegedirektor Weber geht davon aus, dass in diesem Jahr kein Normalzustand erreicht werden kann. Er rechnet mit geordneten Verhältnissen nicht vor Sommer nächsten Jahres.

„Für die Pflege wird noch eine ganze Zeit ein hohes Maß an Flexibilität und ein hohes Arbeitsaufkommen bestehen“, ist Susann Dumoulin sich sicher.

„Es ist Aufgabe der Politik, dem Gesundheitsfachberuf der Pflege eine besondere Rolle und einen besonderen Stellenwert einzuräumen“, sagt Weber. Er betont: „Thüringen braucht eine Pflegekammer.“ Analog etwa zur Ärztekammer nämlich, wie es sie etwa in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg gebe. „Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. In Pflegekammern bündelt sich der Pflegeberuf und bekommt politisch und gesellschaftlich ein Sprachrohr. Einzelne Akteure bekommen feste Ansprechpartner“, so Weber.