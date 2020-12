Senioren Ingeburg Voigt vor der Stadtapotheke in Eisenberg mit Schutzmasken.

Seniorin Ingeburg Voigt aus Schkölen ist froh: Beim Einlösen eines Rezeptes in der Eisenberger Stadtapotheke hat sie am Dienstag drei der angekündigten kostenlosen Schutzmasken erhalten. Den gesamten Tag über standen Patienten an, um neben Medikamenten auch FFP2-Masken abzuholen.