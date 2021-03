Schleifreisen. Julia Erben wird zum zweiten Mal Mutter. Im Jahr 2020 repräsentierte sie die kleine Privatbrauerei in der Ziegenmühle im Zeitzgrund.

Nachwuchs bei der Bierkönigin in Schleifreisen

Die amtierende Holzländer Bierkönigin, Julia Erben aus Schleifreisen, bekommt Nachwuchs. Anfang Mai wird die 32-Jährige zum zweiten Mal Mutter. Und zum zweiten Mal darf sie sich und ihr Mann Pascal auf einen Buben freuen. Damit bekommt Sohn Nick, der erste gemeinsame Sohn, einen kleinen Bruder.„Für mich dürfte damit der traditionelle Bieranstich in der Ziegenmühle zum Start in die Freiluftsaison ausfallen, da ich im April bestimmt nicht mehr in mein Kleid passen werde, dass ich als Königin immer tragen durfte“, sagte die 32-Jährige.