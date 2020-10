Hainspitz. Der „Tag der Alleen“ ist am 20. Oktober bundesweit. Ein besonderes Exemplar ist die Lindenallee in Hainspitz.

Naturdenkmal und Schattenspender am Hainspitzer See

Am 20. Oktober ist der bundesweite „Tag der Allee“. Dieser wird seit dem Jahr 2008 alljährlich am 20. Oktober ausgerichtet unter anderem, um Städte und Gemeinden zum Schutz und zur Pflege der Alleebäume als einzigartiges Natur- und Kulturgut aufzufordern. Auch wenn die 2900 Kilometer lange Deutschen Alleenstraße den Saale-Holzland-Kreis nicht tangiert, gibt es in der Region dennoch bemerkenswerte Alleen. Eine davon ist die Lindenallee auf dem Seedamm in Hainspitz.