Blick in den Rosentalsweg in Etzdorf: Der ZWE hat hier in den vergangenen Monaten gebaut, anschließend ist die Straßendecke an einigen Stellen schmaler wieder aufgebracht worden als zuvor. Das ärgert einige Anwohner der Straße, da nun an den Engstellen keine zwei Autos mehr aneinander vorbei kommen würden.