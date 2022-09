Neue Gesichter im Eisenberger Wirtschaftsbeirat

Eisenberg. Stadtrat Eisenberg beschließt Abberufung und Berufung

In der jüngsten Stadtratsitzung in Eisenberg sind mehrere Mitglieder des Wirtschaftsbeirates abberufen sowie in den Rat berufen worden. Folgende Mitglieder sind nicht mehr im Beirat tätig und wurden abberufen: Beate Schorsch (Eisenberger Innenstadtinitiative), Thomas Traub und Mike Weber (Unternehmen für Eisenberg), Christine Friedrich (Landkreisförderung) sowie Sylvana Hapke (Tourismusverband). In den Wirtschaftsbeirat berufen wurden Andreas Kühl (Unternehmen für Eisenberg) und Jost Samorski (Eisenberger Innenstadtinitiative).

Die Arbeitsfähigkeit des Beirates sei so wieder gegeben, hieß es weiterhin in der Beschlussvorlage, die von den insgesamt 19 anwesenden Ratsmitgliedern einstimmig beschlossen wurde. Laut Satzung setzt sich der Wirtschaftsbeirat aus Vertretern der in Eisenberg aktiven Vereine, Verbände, Organisationen, Einrichtungen und Tätigen aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk und Tourismus zusammen, auf deren Vorschlag wird der Bereit vom Stadtrat durch Beschluss berufen.