Neue Hoffnung für das Schloss-Areal Friedrichstanneck

Eisenberg. Für die Parksanierung am Eisenberger Schloss Friedrichstanneck steht die Genehmigung der Oberen Denkmalbehörde noch aus.

Für Schloss Friedrichstanneck gibt es neue Hoffnungen, zumindest für das Areal rundherum.

Vor einem Jahr hatte die Eigentümerin, die städtische Eisenberger Wohnungsgesellschaft (EWG), einen Zaun errichten lassen, um das baufällige Denkmal und den zugehörigen Park zu sichern. Immer wieder fragen Eisenberger Bürger und historisch Interessierte: Was wird aus Schloss Friedrichstanneck?

Seit fast einem Vierteljahrhundert, seit Kinderkrippe und die letzten Bewohner das historische Gebäude am Rand von Eisenberg verlassen haben, steht die Frage im Raum. Immer wieder fordern Bürger – nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft – Klarheit über die Zukunft des Schlosses und des Parks. Vor allem fordern die historisch Interessierten, dass das seit Jahrzehnten immer mehr verfallene Denkmal erhalten bleibt.

„Wir haben inzwischen unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt EWG-Geschäftsführer Uwe Hofmann. Sprich: Ein bauhistorisches Gutachten war bereits im Vorjahr erstellt worden und sei inzwischen an das Archiv der Kreisstadt übergeben worden, so Hofmann. Auch eine Kostenschätzung für die Sanierung des Schlosses liegt vor: 5,7 Million Euro würde diese kosten, der Abriss 340.00 Euro – so oder so Geld, das die kommunale Wohnungsgesellschaft nicht übrig hat.

Parksanierung hoffentlich im Herbst

Mit der Sanierung des Schlossparks wollte die EWG schon im vorigen Herbst beginnen. Der historische, noch recht gut erhaltene Baumbestand soll erhalten bleiben. Der Wildwuchs soll weichen, um dem Park sein historisches Antlitz wiederzugeben. Ziel sei es, das Areal der Öffentlichkeit wieder zugängig zu machen, sagt der EWG-Chef.

Friedrichstanneck: Die Postkarte zeigt das Schloss um 1920. Foto: Stadtarchiv Eisenberg

Die Zustimmung von Denkmalbehörde und Unterer Naturschutzbehörde im Landkreis liegen längst vor. Die Zustimmung der Oberen Denkmalbehörde steht aber weiterhin aus. „Offenbar corona-bedingt“, sagen Hofmann und auch Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU).

Deshalb konnte auch zur gesetzlich zulässigen Zeit bis Ende Februar keine Baumpflege vorgenommen werden. Nun hoffen EWG und Stadt auf den Oktober.

Zustimmung gibt es von der Denkmalbehörde im Kreis im Erlaubnisverfahren zur Sicherung des Teehäuschens. „Das wurde von der Denkmalschutzbehörde positiv bewertet“, teilt das Landratsamt auf Redaktionsnachfrage mit.

Für das Teehäuschen im Park als Einzelobjekt im Schloss-Areal, das die Eisenberger bis heute „Uhu“ nennen und mit Fassbrause verbinden, gibt es auch Ideen. „Beispielsweise die Umgestaltung zu einem Sommer-Pavillon“, erklärt Bürgermeister Kieslich. Diesen könnten Spaziergänger zum Verweilen nutzen beispielsweise.

Vorstellbar wäre auch, wenn die Seitenwände abgebaut werden, das Häuschen als Podium für eine Kapelle zu nutzen, die zum Tanz im Park aufspielt. „Möglichkeiten zur Nutzung gäbe es sicherlich viele“, meint Kieslich. Eine Notsicherung des maroden Daches allein würde die bezahlbaren Kosten weit übersteigen.

Unterstützung von Freunden des Schlosses willkommen

Offen ist bislang noch die Zukunft des Schlosses selbst. Gespräche haben die Eigentümerin EWG und die Stadt bereits viele geführt – unter anderem mit der Erbengemeinschaft der Alteigentümer. Auch im Modellprojekt Wohnen Jena/Saale-Holzland-Kreis der Wohnungswirtschaft hat die Zukunft des Schlosses Friedrichstanneck eine Rolle gespielt.

Derweil wollen sich Freunde des historischen Ortes in der Kreisstadt mit einbringen, damit Schloss, Park und Teehäuschen erhalten bleiben. Unter anderem ist an Spendensammlungen gedacht. Auch wenn die EWG als Unternehmen keine Spendenquittungen ausstellen: „Spenden sind immer willkommen in jedweder Form: finanziell, als Sachleistung oder als Arbeitsleistung“, erklärt Kieslich. Eine Rechtsform, die empfangsberechtigt ist, lasse sie sicherlich finden – beispielsweise mit einem Freundeskreis oder Förderverein.

Angelika Munteanu über Thüringens historisches Erbe