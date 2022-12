Neue Matschküche für die Holzlandwichtel in Tautenhain

Tautenhain. Schüler der Regelschule Hermsdorf und weitere Beteiligte übergeben das Ergebnis ihrer Projektarbeit

Im Rahmen ihrer Projektarbeit, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse anfertigen müssen, haben mehrere Jugendliche der Regelschule Hermsdorf eine neue Matschküche für den Kindergarten „Holzlandwichtel“ in Tautenhain gebaut. Mehrere Ideen habe es zunächst für die Projektarbeit gegeben, erklärte Kindergartenleiterin Annett Herbst. „Die Ideen waren ein Klettergerät, ein Puppentheater oder eben eine Matschküche. Letzteres gefiel den Schülern am besten“.

„Hans-Georg Büchner von der Firma Büchner Möbel in Reichenbach hat als externer Betreuer mit seiner Expertise, seinen Maschinen sowie dem entsprechenden Material den Bau begleitet und unterstützt“, hieß es zudem von der Kita-Leiterin.

Um Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen, habe Hans-Georg Büchner die Projektgruppe, bestehend aus Ramon Peter, Anni Claus, Charlene-Elly Gerecke und Mia Kron, mit den Auszubildenden des Betriebes gemeinsam an der Matschküche arbeiten lassen. So würden die jungen Leute besser ins Gespräch kommen und gegebenenfalls Interesse an einer Ausbildung im Handwerk bekommen, erläuterte Annett Herbst die Hintergründe. Zudem haben Eltern von Kindern der Einrichtung das Projekt mit Spenden unterstützt. Von diesen Geldern habe man weiteres Zubehör, wie zum Beispiel ein Spülbecken und Geschirr gekauft, so die Leiterin. Auch Matthias Beerbaum von der Firma Beerbaum Immobilien in Jena habe das Projekt zusätzlich mit 500 Euro unterstützt.

„Wir sind sehr froh und stolz, dass etwas Neues geschaffen wurde“, so die Leiterin mit Blick auf die neue Matschküche. Im Namen der Kindertagesstätte dankt sie allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Die Matschküche, die mittlerweile im Garten zum Spielen stehe, werde bereits von den Kindern genutzt, so die Leiterin.