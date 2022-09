Gegenüber des bereits existierenden Wohnbaugebietes "Am Steingraben" könnte in Bürgel künftig ein weiteres entstehen: "Am Goldberg. Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und Landrat Andreas Heller möchten künftig mit der Arbeitsgemeinschaft „Stadt-Umland-Kooperationen“ enger im Bereich Wohnungsbau zusammenarbeiten.