Eisenberg. Infizierte Frau arbeitet in einer medizinischen Einrichtung außerhalb des Landkreises.

Neuer Corona-Fall im Saale-Holzland

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreis ist am Montag ein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Es handele sich um eine Frau, die in einer medizinischen Einrichtung außerhalb des Landkreises arbeitet, hat das Landratsamt am Mittag mitgeteilt.

