Neuer Pfarrer in Stadtroda will „reden, kennenlernen und Bedürfnisse wahrnehmen“

Stadtroda. Werner Heizmann möchte als „Pfarrer auf Zeit“ die Stadtrodaer Gemeinde auf Neues vorbereiten

Am kommenden Sonntag, dem 11. Dezember, wird Werner Heizmann in einem feierlichen Gottesdienst in seine neue Pfarrstelle in Stadtroda eingeführt. Was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet: Er wird nur befristet mit der Gemeinde zusammenarbeiten.

Als Interimspfarrer, „Pfarrer für den Übergang“, möchte er sich um die Kirchengemeinde kümmern und gemeinsam mit den Mitgliedern die vielen negativen Gefühle bearbeiten, die sich in der Vergangenheit aufgrund von Diskrepanzen zwischen dem letzten Amtsinhaber und den Gemeindemitgliedern angestaut hatten (unsere Zeitung berichtete).

„Ich möchte mit den Gemeindegliedern reden, sie kennenlernen und wahrnehmen, welche Bedürfnisse da sind“, erklärt Werner Heizmann. Dafür wäre er zunächst für zwei Jahre in Stadtroda tätig, bevor ein neuer Pfarrer für die Stelle gesucht würde.

Zu seinen ersten Zielen zähle er dabei die Bildung eines neuen Gemeindekirchenrates, der im August geschlossen zurückgetreten war. Erfahrungen bringt er dabei mit, auch auf seiner vorigen Stelle im brandenburgischen Herzberg gab es ähnliche Schwierigkeiten.

Doch Werner Heizmann sagt: „Jede Stadt ist anders. Ich bin neugierig auf die Menschen hier.“

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 11. Dezember, um 14 Uhr in der St-Salvator-Kirche Stadtroda.