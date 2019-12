Stadtroda. Praxis zieht an der Schönen Aussicht in Stadtroda ein.

Neuer Untermieter für Sparkasse in Stadtroda

In die ehemaligen Räume der Sparkassen-Filiale in der Schönen Aussicht wird mit Beginn des neuen Jahres eine Praxis für Lebensberatung einziehen. Das bestätigte am Donnerstag auf Anfrage eine Vertretung der zuständigen Hausverwaltung mit Sitz in Jena.

Der Eingangsbereich mit den drei Bank-Automaten bleibt für die Kunden der Sparkasse wie bisher bestehen. Damit sind auch Gerüchte entkräftet, dass die Geldautomaten künftig außerhalb des Gebäudes angebracht werden. Der Zugang zur künftigen Praxis erfolgt nicht über den Schalterbereich, sondern über den Nebeneingang des Gebäudes. „Wir haben von der Sparkasse als Mieter die Anfrage bekommen, ob sie ihre freien Räume untervermieten können. Dem Antrag hat der Eigentümer der Immobilie zugestimmt. Die Räume in der Heinrich-Heine-Straße 15 A wurden von 1997 bis Februar 2018 durch die Sparkasse komplett genutzt. Im Zuge der Neustrukturierung der Bank erfolgte eine Schließung der Filiale. Der Schalterraum blieb erhalten.