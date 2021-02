Neues Tablet für den Blindenverband im Saale-Holzland

Eisenberg. Ein Tablet als Spende hat Katrin Spindler von der Volksbank Eisenberg an Reiner Hofmann und Christian Vogel vom Blinden- und Sehbehindertenverband im Saale-Holzland-Kreis übergeben. Das IPad wird das sehende Vereinsvorstandsmitglied Hofmann bei der Betreuung sehbehinderter Mitglieder nutzen. Da wegen der Corona-Pandemie derzeit nur Einzelberatungen bei Betroffenen stattfinden dürfen, kann das Tablet genutzt werden, um vor Ort Sehbehinderte bei der Auswahl und Bestellung von Hilfsmitteln zu unterstützen. Die Volksbank unterstütze die Arbeit des Verbandes, da es gerade im Lockdown wichtig sei zu helfen und "alle mitzunehmen", so Bankvorstand Spindler. (am)