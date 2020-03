Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustart bei den Erdmännchen

Die guten Nachrichten kann Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter in diesen Tagen an einer Hand abzählen. „März, April und Mai sind eigentlich unsere besucherstärksten Monate“, sagt er. Doch aufgrund der Corona-Pandemie bleibt der Tiergarten mindestens bis nach Ostern geschlossen. Damit entfällt in diesem Jahr auch das beliebte Osterfest, zu dem eigentlich Hunderte Besucher auf das Gelände am Geyersberg strömen. „Da entsteht finanziell gesehen ein monströses Loch." Wenn sich die Türen im Tiergarten aber irgendwann wieder für Besucher öffnen, können diese neues Leben im Gehege der Erdmännchen entdecken.

Die Erdmännchen sind immer ein großer Anziehungspunkt für kleine und große Gäste des Tierparks gewesen, die Zahl der Tiere ging zuletzt aber stark zurück. „Im Februar hatte sich der Bestand altersbedingt auf ein Weibchen reduziert“, so Mathias Wiesenhütter. Erdmännchen leben aber in größeren Gruppen und vereinsamen, wenn sie alleine gehalten werden.

Auf der Suche nach einem Königspaar

Also machte sich der Tiergarten-Leiter auf die Suche nach einem neuen „Königspaar“ aus einem Männchen und einem Weibchen, die mit ihren Nachkommen eine neue Gruppe gründen. Ein passendes Männchen war im Zoo von Aschersleben schnell gefunden, seine Braut sollte aus Cottbus kommen. Doch bevor Wiesenhütter es abholen konnte, war das Tier einer Virusinfektion zum Opfer gefallen. So begann die Suche erneut.

Währenddessen ging das künftige Zuhause des neuen Königspaares in die Kur.

„Eine Sanierung ist bei Belegung eigentlich nicht möglich“, so der Tiergartenleiter. Da sich nun aber zwischenzeitlich nur ein Tier dort befand, konnte das Gehege gründlich gesäubert und frisch gestrichen werden. Außerdem wurde der Außenbereich neu gestaltet.

Zwischenzeitlich hatte Wiesenhütter dann auch bei seiner Suche nach einem Weibchen Erfolg. „Der Tierpark in Suhl musste seine Gruppe neu aufbauen, hatte aber noch ein Weibchen aus dem Vorjahr zu vermitteln.“ Mit reichlich Herzklopfen habe er dann die ersten Tage des neuen Königspaares im Eisenberger Tiergarten verfolgt.

Hier wartete schließlich mit dem letzten verbliebenen Tier noch eine Erdmännchen-Omi auf das junges Volk. „Wir hatten in dieser Richtung keinerlei Erfahrungen.“ Anfangs sei reichlich gefaucht und gequietscht worden. „Nach ein paar Stunden aber haben alle zusammen unter dem Rotlicht gelegen."

Kurzarbeit ab Ende März

Die neue „Königin“ sei ziemlich dominant und abenteuerlustig. „Sie hat uns anfangs richtig auf Trab gehalten.“ Doch mittlerweile hätten sich alle gut eingelebt. „Und so hoffen wir irgendwann in diesem Jahr auch noch auf Nachwuchs.“

In der Regel werden Erdmännchen acht bis neun, maximal zehn Jahre alt. Verstorbene Tiere durch andere zu ersetzen, gelinge in der Regel nicht. Daher müsse die Gruppe nach dem Tod des Königspaares und seiner Nachkommen meist komplett neu aufgestellt werden.

Einen Namen haben die neuen Erdmännchen noch nicht. „Das wollten wir eigentlich zum Osterfest machen"“, sagt Mathias Wiesenhütter. Nun warte man damit bis zum Sommerfest im August.

Um die aktuellen Einnahmeverluste ansatzweise aufzufangen, gehen die Mitarbeiter ab Ende März abwechselnd für eine Woche in Kurzarbeit. Das sei zwar in Bezug auf die Versorgung der Tiere eine Gratwanderung, helfe aber vielleicht etwas, das Loch zu stopfen.

Der Förderverein des Eisenberger Tiergartens wirbt zudem um Spenden für den Erhalt der Einrichtung.

Wer etwas spenden möchte, findet auf der Internetseite des Tiergartens, tiergarten-eisenberg.thuer.de, sowie auf Facebook weitergehende Informationen