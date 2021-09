Meinung: Nichts ohne das Ehrenamt

Angelika Munteanu über unverzichtbare Saale-Holzländer.

Was wäre der Saale-Holzland-Kreis ohne seine Ehrenamtler? Nichts. Jedenfalls fast nichts. Zum Tag der Vereine in Bad Klosterlausnitz haben die Ehrenamtlichen gezeigt, dass sie nach der langen Zeit der Lockdowns noch da sind – und dass sie ein unverzichtbarer Teil des gesellschaftlichen Lebens in den Städten und Dörfern im Landkreis sind. Kein Sport, kein Gesang, kein Maibaum, keine Freizeit für Kinder und Jugendliche und keine Geselligkeit für die Älteren ohne das freiwillige Engagement vieler Menschen.

Auch der Brand- und Katastrophenschutz wäre im Saale-Holzland-Kreis ohne das Ehrenamt nicht zu leisten. So manche kleine Kommune leidet darunter, dass es für die Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe an Freiwilligen fehlt. Umso wichtiger ist es, dass die Wehren, die für den Schutz der Menschen und von Hab und Gut sorgen, Anerkennung finden. Dazu gehört auf jeden Fall eine moderne, zuverlässige technische Ausstattung, auch wenn das mancher Kommune mit Blick auf die leere Gemeindekasse nicht leicht fällt. Technik kann sehr wohl motivieren. Im Gegenzug ist die Hilfe gesichert bei Bränden und bei Katastrophen. In Hermsdorf funktioniert das bestens. Und die neue Drehleiterin wurde als Ersatz für die 30 Jahre alte Vorgängerin dringend gebraucht.

