Noch nicht ganz normal

Irgendwie fühlt sich die Rückkehr zur Normalität dank der letzten Corona-Lockerungen noch gar nicht so normal an. Kann man wirklich wieder mit Freunden ganz gemütlich im Café oder Restaurant sitzen? Ja, man kann! Ins Freibad, Kino oder zum Sport gehen? Zur Grillparty einladen? Auch das ist möglich. Kulturelle Veranstaltungen erleben? Na, hoffentlich so viele wie möglich! – So traumhaft diese Aussichten sind, scheinen sie – zumindest mir – noch sehr fragil zu sein. Denn so mancher scheint mit der neuen Thüringer Corona-Verordnung vom 3. Juni das Virus schon fast vergessen zu haben. Die Folge wäre wohl ein schnellerer Anstieg der 7-Tage-Inzidenz als uns lieb sein dürfte.

Dazu ein Beispiel, gestern so passiert bei einem Bäcker in Stadtroda: Ein Motorradfahrer, vermutlich auf der Durchreise, tritt in den Laden. Die Verkäuferin bittet ihn, seine Maske aufzusetzen. Die habe er nicht mit, sagte der Mann patzig. Daraufhin erhielt er die Info, dass er ohne Maske nicht bedient werden könne. Die Tür knallte in die Angel, der Mann war wutentbrannt verschwunden. Abgesehen davon, dass er auch das Schild an der Tür ignorierte, bitte einzeln einzutreten, hätte es viele andere Versionen geben können, wie diese Begegnung hätte ablaufen können.

Ohne Frage: Ich freue mich über die Lockerungen! Besonders für all jene, die finanziell oder psychisch unter dem Lockdown gelitten haben. Und ja, die Menschen sollen wieder so normal wie möglich leben, feiern, zusammen sein können. Nur völlig leichtsinnig werden sollte man nicht. Es tut nicht weh, für eine gewisse Zeit an bestimmten Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, eine Maske zu tragen und damit andere und sich selbst zu schützen. Auf das richtige Maß kommt es nun an: das Leben in vollen Zügen genießen, dabei aber andere und sich nicht gefährden. Eines scheint sicher: Solch ein Maß werden wir finden müssen. Denn die Menschheit wird das Virus so schnell nicht wieder los.