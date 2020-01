Obdachloser beunruhigt Dorfbewohner von Gösen

Im kleinen Dorf Gösen vor den Toren der Kreisstadt des Saale-Holzlandes sind die Bewohner beunruhigt. Seit Wochen, vielleicht Monaten lebt ein Mann in einem Auto am Rand des Ortes. Gesehen hat ihn bislang kaum jemand. Aber man wisse ja nie, meinen Gösener. Zumal erst vor wenigen Tagen in Eisenberg ein dort stadtbekannter Mann ohne Unterkunft von der Polizei mitgenommen worden war.

„Zunächst hatten wir das Auto gar nicht wahrgenommen“, sagt Gösens Bürgermeister Manfred Bärthel. Am Rande des Dorfes nahe der Autobahn 9 stehen häufig Fahrzeuge, weil die Halter ihre Hunde spazieren führen, oder weil Reisende eine Rast einlegen, um dann weiterzufahren. Erst mit der Zeit sei der Dauerparker bewusst wahrgenommen worden. Die Polizei und die Ordnungsbehörde waren gerufen worden. Nach Kontrollen und einer medizinischen Untersuchung habe der Mann wieder seiner Wege gehen können, heißt es aus der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Jena.

Mann ist freiwillig obdachlos

Der Leiter des auch für Gösen zuständig Haupt- und Ordnungsamtes Eisenberg, Holger Schmoock, erklärt: „Der Mann ist freiwillig obdachlos.“ Das Auto trägt zwar kein Kennzeichen aus dem Saale-Holzland-Kreis, doch er habe in Eisenberg familiäre Wurzeln. Das Fahrzeug ist inzwischen stillgelegt und der Schlüssel abgegeben. „Ein Wrack, das abgeschleppt werden könnte, ist es aber nicht“, sagt der Ordnungsamtschef. Die beiden Hunde, die der freiwillige Obdachlose zunächst bei sich gehabt habe, seien dem Tierheim übergeben worden.

Wie und wovon der Mann lebt, ist unklar. Ehe die Nächte frostig wurden, hatte er sie – so berichten Behörden und Anwohner – in seinem Auto verbracht. Manchmal sei ihm Essen gebracht worden. Das Auto ist mit Kissen und Decken zum Schlafmobil umfunktioniert. Die Seitenscheibe, die ihm eingeschlagen wurde, ist mit einer dicken Decke verhängt. In den jetzt kalten Nächten hat er sich offenbar eine andere Bleibe gesucht. Gestern jedenfalls war das Auto leer und der Nutzer somit auch nicht zu sprechen.

Angebotene Wohnung bisher nicht genutzt

Hilfeangebote gab es an den Obdachlosen von verschiedenen Seiten. Das Landratsamt hat Kontakt zu dem Mann aufgenommen und Hilfe angeboten, „diese wurde jedoch abgelehnt“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Auch die Stadt Eisenberg will helfen. „Wir haben ihm eine Wohnung gegeben, die für Menschen ohne Unterkunft gedacht ist“, sagt der Ordnungsamtsleiter. „Er hat dafür den Schlüssel bekommen, bisher hat er die Wohnung offensichtlich aber nicht genutzt.“ Vielleicht – so vermutet Schmoock – verbringt er die Zeit jetzt in Gera. Dort habe er eine Bekannte. „Wir haben als Behörde getan, was wir können“, sagt Schmoock, „wenn er dieses Leben so führt, dann tut er es freiwillig.“