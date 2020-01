Patientenfürsprecherin Christine Stamm (l.), die Qualitätsbeauftragte Manuela Henneberg und Antje Amthor (r.) vom ambulanten Hospizdienst informierten am Freitag, 24. Januar, über ihre Arbeit an den Waldkliniken in Eisenberg.

Offene Ohren für kleine und große Fragen in Eisenberg

Kaum aufgebaut, mussten die drei Frauen auch schon Auskunft geben. Zum „Tag der Patienten“ standen deren Fragen ganz im Fokus in den Waldkliniken in Eisenberg. Eine Dame wollte wissen, was es mit dem mobilen Hospizdienst auf sich hat – und welche Angebote es noch gibt in dieser Richtung. Freunde habe sie genug. „Aber jeder trauert anders“, daher die Suche nach Angeboten. Antje Amthor konnte bis hin zum Angebot des Trauercafés in Eisenberg zu allen Fragen Auskunft geben.

Ohnehin ist die ehrenamtliche Patientenfürsprecherin Christine Stamm jeden Freitag zur Sprechstunde in den Kliniken. Zusammen mit der Qualitätsbeauftragten Manuela Henneberg hat man die Gelegenheit genutzt, „mal einen draufzusetzen“. Dabei haben Patienten nicht nur Fragen gestellt. „Wir haben auch ausdrückliches Lob für die Küche hier im Krankenhaus bekommen“, sagt Stamm.

Zufriedenheit in Eisenberg wird bei Patienten laufend erhoben

Ohnehin erhebe man laufend, ob die Patienten zufrieden sind, merkt Henneberg an. Dafür gibt es Fragebögen und die regelmäßige Sprechstunde Stamms. „Nicht alles können Patienten im Alltag mit Ärzten oder Pflegepersonal klären“, sagt sie. Manchmal sei der Stress im Alltag zu groß. „Und wenn jemand besondere Zuwendung braucht, können wir oft weiterhelfen.“

Oft seien die Fragen gar nicht kompliziert. „Da gibt es Fragen, wie man an ein bestimmtes Rezept kommt oder einen Reha-Termin erhält.“ Manchmal wüssten die Patienten ganz einfach nicht, wer für eine Sache zuständig ist.

Der mobile Hospizdienst ist – orthopädische Klinik hin oder her – ebenfalls vertreten. „Denn auch hier gibt es Patienten mit lebensverkürzenden Krankheiten“, sagt Antje Amthor. Ende 2019 hat man eine formelle Kooperation mit dem Krankenhaus vereinbart. „Tatsächlich arbeiten wir schon länger zusammen.“ Manche Patienten wollten schlicht wissen, was es für Begleitmöglichkeiten im letzten Lebensabschnitt gebe. „Oder sie haben Angehörige, die von einer tödlichen Krankheit betroffen sind.“