Oldtimer-Ausfahrt abgesagt: Hintertürchen bleibt

Die 39. Internationale Oldtimer-Ausfahrt durch das Thüringer Holzland am 5. Juli mit Start und Ziel auf dem Parkplatz hinterm Hermsdorfer Rathaus ist abgesagt worden. „Der ADAC wollte von uns eine Aussage, wie wir über den Termin denken. Da haben wir mit Stand jetzt erst einmal die Veranstaltung abgesagt“, sagte Mario Vavris, Vorsitzender des gastgebenden MC „Holzland“ Hermsdorfer Kreuz.

Dennoch gibt es ein Hintertürchen. Die Absage ist mit dem Zusatz „vorsorglich“ versehen worden. Vavris sieht noch eine Mini-Chance. Die Hermsdorfer bräuchten nur einen zeitlichen Vorlauf von zwei Wochen, „dann könnten wir die Ausfahrt doch noch organisieren“, sagte Vavris. Sollte es Mitte Juni grünes Licht seitens der Politik geben, Veranstaltungen mit über 300 Personen zu erlauben, würden Vavris und Co. sofort bereitstehen.

Von langer Hand geplant

Die vergangene Woche war eine aufregende. Zwischen dem ADAC, der Dachorganisation und den Motorsportlern aus Hermsdorf gab es einen intensiven E-Mail-Kontakt. „Ich kann den ADAC verstehen, die brauchen eine gewisse Planungssicherheit. Deshalb wurde auch unsere Ortsgruppe angeschrieben“, sagte Vavris.

Die entscheidende Frage konnte und kann Vavris nicht beantworten: Wie viele Inhaber von Oldtimern würden wohl nach Hermsdorf kommen? Normal wären über 120 Motorräder und historische Autos. Wirtschaftliche Gedanken gibt es keine bei dem eingetragenen Verein. „Wir würden unsere Ausfahrt auch durchführen, wenn es am Ende nur 50 Teilnehmer sind“, sagte der Vereinschef.

Aber wofür brauchen die Motorsportfreunde aus Hermsdorf und Umgebung dann die zwei Wochen Vorlauf? „Wir lassen für unsere Ausfahrt immer Pokale herstellen. Die 14 Tage bräuchten wir schon, um die Sonderpokale herstellen zu lassen. Das schafft man nicht an drei oder vier Tagen.“ Das erste Juli-Wochenende war von langer Hand als Sport-Wochenende geplant gewesen. Ursprünglich sollte am Sonnabend der Thüringer Kart-Nachwuchs seine Runden auf dem Parkplatz hinterm Rathaus in Hermsdorf drehen. Am Sonntag sollten die Oldtimer vorfahren.

„Dieses Doppel-Wochenende hatten wir als Versuch gedacht. Bisher hatten wir die zwei Veranstaltungen immer getrennt voneinander durchgeführt. Damit hatten wir immer den doppelten Aufwand. Leider fällt das Doppel-Wochenende aus. Die Kart-Vorläufe sind gestrichen worden. Vielleicht kriegen wir wenigstens die Ausfahrt über die Bühne?“, sagte Vavris.