Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oliver Pocher raus aus der Stadthalle Eisenberg – rein ins KuK Gera

Neuigkeiten zum angekündigten Auftritt Oliver Pochers: Der Künstler soll nach Angaben des Veranstalters Joost Grund nicht wie geplant in Eisenberg auftreten, sondern im Kultur- und Kongresszentrum in Gera. Für den Auftritt in Eisenberg waren mehr als eine Woche lang Karten bei mehreren Anbietern verkauft worden – für einen erhöhten Preis auch verbunden mit einem Treffen mit dem Künstler selbst. Dieser Teil des Auftritts war zunächst angekündigt für ein Hotel in der Altstadt, mit dem noch gar keine Buchung zustande gekommen war.

Als das Hotel diesen Umstand im sozialen Netzwerk Facebook monierte, wurde ein Teil der im Internet verfügbaren Informationen dahingehend geändert, dass das Treffen für Fotos, Autogramme und Gespräche mit dem Künstler nun ebenfalls in der Stadthalle stattfinden solle. Doch eine Buchung für die Stadthalle gab es ebensowenig. Die lag nur mit dem Künstler vor, dessen Management den Auftritt zunächst offiziell bestätigte – wenn auch nicht als Teil der regulären Tournee. Pocher selbst dürfte von den Problemen nur wenig erfahren haben, denn er kümmert sich nicht selbst um seine Veranstaltungsorte.

Unsere Zeitung erreichte am Mittwochabend die Mitteilung von Joost Grund, wonach er in Eisenberg keine Veranstaltungen mehr organisieren werde. Tatsächlich hatte der Stadthallen-Betreiber angekündigt, mit Grund werde man nicht arbeiten. Der kündigte derweil an, die Veranstaltung werde nach Gera gehen. Das Management des Künstlers bezog dazu inzwischen Stellung: Man arbeite daran, den Auftritt stattfinden zu lassen. Mehr Informationen wollte auch Pochers Buchungsagentur aus Hamburg zum aktuellen Stand nicht preisgeben.

Pocher-Auftritt in Eisenberg: Große Pläne oder Luftschlösser?