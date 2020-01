Orchideen können über Poxdorf wieder frei wachsen

Peter Rode blickt den Hang oberhalb von Poxdorf hinunter bis zum Waldrand. Noch vor drei Jahren war die inzwischen kurz geschnittene Fläche dicht mit Buschwerk gewachsen. Ein zu dichter Bewuchs aber macht der seltenen Orchideenart Frauenschuh das Leben schwer – und die muss nach europäischem Recht geschützt werden. Also nutzte der Saale-Holzland-Holzland-Kreis für das Naturschutzprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ knapp 60.000 Euro aus Fördermitteln zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL).

Letztlich kommt das Geld von der EU, das Thüringer Umweltministerium weist es einzelnen Projekten zu. „Ohne diese Fördermittel könnten wir diese Maßnahme gar nicht bezahlen“, sagt Rode. Der Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises weiß um die Probleme der sogenannten Defizitflächen, die schlecht zugänglich sind. Um den Hang mit Maschinen zu erreichen, muss man über den Forst bei Tautenburg anreisen.

Teure Technik im Einsatz nahe Bürgel

Um die muss sich der Kreis kümmern, weil andere Nutzung nicht möglich ist und landwirtschaftliche Betriebe für die Pflege nicht in Frage kommen. Insgesamt hat man für das Projekt von Fachfirmen 21 Flächen von insgesamt 7,5 Hektar pflegen lassen. „Hier geht es – von oben betrachtet – um etwa einen halben Hektar“, sagt er und lässt den Blick über Poxdorf schweifen. Rechne man die Neigung ein, müsse man wohl eher von einem Hektar ausgehen. „Hier war ein ferngesteuerter Mäher im Einsatz.“ Soweit möglich, hole man die Biomasse nach Mäh- und Schnittarbeiten vom Steilhang.

In diesem Sommer kann die seltene Orchidee wieder ungehindert wachsen – sofern das Wetter mitspielt. „In vergleichbaren Gebieten ist die Zahl der Orchideen vor allem durch die Trockenheit im Frühjahr und im Winter zurückgegangen.“ Ohnehin ist das Wetter an dem Südhang im Sommer mitunter extrem. „Hier kann der Boden an einem Sommertag schon mal 60 Grad Celsius heiß werden“, weiß der Experte. Und das nächste Problem taucht am Horizont auf: Geld. „Aus eigener Kraft können wir solche Maßnahmen aus dem Kreishaushalt nicht bezahlen“, sagt Amtsleiter Roy Tröbst. Wo die nächste nötige Förderung in vier bis fünf Jahren herkommt, ist noch nicht klar.