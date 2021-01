Otto Worms rettete in Hermsdorf ein Leben

Otto Worms verhalf im März 1943 in Hermsdorf dem Juden Naum Spektor zur Flucht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten und fand am 12. März 1943 in einer Gestapo-Gefängniszelle den Tod. Dafür wird er seit 2017 von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt.

Heute ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Weltweit wird der jüdischen und nicht-jüdischen Opfer des mörderischen Regimes der Nationalsozialisten gedacht. Zu den Opfern der Nazis gehört auch Otto Worms, der für eine gute Tat in Hermsdorf mit dem Leben bezahlen musste.

„Millionen Menschen wurden Opfer der Menschheitsverbrechen und Vernichtungskriege des NS-Regimes. Deutschland trägt daher eine besondere Verantwortung. Die Erinnerung an dieses Unrecht wach zu halten und die Verbrechen der Nationalsozialisten aufzuarbeiten, ist eine immerwährende Verpflichtung“, teilt etwa die Bundesregierung mit Blick auf den Gedenktag mit.

Nur einige hundert Deutsche tragen den Ehrentitel

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ nahm das Datum zum Anlass, in ihrem „Zeitmagazin“ eine Liste von „Gerechten unter den Völkern“ zu veröffentlichen, die auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands Leben retteten. Diesen Ehrentitel vergibt die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an Nichtjuden, die einem Juden das Leben retteten. Die Publikation vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass es nur einige Hundert Deutsche mit diesem Ehrentitel gibt: „Die ganz große Ausnahme in der Bevölkerung.“In der veröffentlichten Liste taucht mit „Hermsdorf: Otto Worms“ lediglich ein Eintrag mit Bezug zum Gebiet des heutigen Saale-Holzland-Kreises auf. Doch wer war Otto Worms und für welche Handlung erinnert die Gedenkstätte Yad Vashem an den in Gera geborenen Mann, dessen Leben im März 1943 in Hermsdorf endete? Laut der Internetseite www.yadvashem.org wurde Worms im Oktober 2017 in die Liste der Gerechten unter den Völkern aufgenommen, weil er einem jüdischen Zwangsarbeiter namens Naum Spektor half, der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entkommen. Nähere Informationen lassen sich etwa der Internetseite www.hermsdorf-regional.de entnehmen, die Worms einen längeren Beitrag widmet.

Hilfe für sowjetische und polnische Zwangsarbeiter

Demnach war der gelernte Schlosser während des Zweiten Weltkriegs im damaligen Rüstungsbetrieb Hermsdorf-Schomburger Isolatorengesellschaft (Hescho) tätig und in einer Widerstandsgruppe aktiv, die versuchte durch verlangsamtes Arbeiten in der Feinschleiferei die Rüstungsindustrie zu hemmen. „Otto Worms und die Mitglieder der antifaschistischen Widerstandsgruppe entfalteten eine umfassende Tätigkeit, um vor allem den sowjetischen und polnischen Zwangsarbeitern zu helfen. Sie organisierten zusätzliche Lebensmittel und versuchten, das Vertrauen der Zwangsarbeiter zu gewinnen“, heißt es da.

Vor allem mit dem Kontakt zu sowjetischen Zwangsarbeitern betraut, lernte Otto Worms demnach im Zuge der Aktivitäten Naum Spektor kennen, „der unter falschem Namen als Nikolay Nitschemenko“ in der Hescho arbeitete. Nachdem die Gestapo den Decknamen Spektors durchschaut hatte, verhalf ihm Worms Anfang März 1943 zur Flucht. „Er kleidete ihn in seiner Wohnung ein, gab ihm Karten, Fahrrad und Kompass. Naum Spektor gelang es so aus Hermsdorf zu fliehen.“ Wie genau Otto Worms am 12. März 1943 letztlich den Tod fand, darüber gebe es bis heute unterschiedliche Darstellungen, bestätigte am Dienstag Stefan Lechner, Initiator und Betreuer der Webseite www.hermsdorf-regional.de. Konkrete Belege gebe es weder dafür, dass Worms von Gestapo-Schergen erschlagen wurde, noch dafür, er sei erhängt worden oder hätte sich selbst das Leben genommen. Die Seite hält jedoch fest: „Die Verhaftung Otto Worms erfolgte im Zusammenhang mit der gelungenen Flucht von Naum Spektor und wegen seiner Beteiligung an der Planung zur Sprengung des Kraftwerkes der Hescho.“ Letzteres sei auch mehreren anderen Festgenommenen der Widerstandsgruppe vorgeworfen worden. Während in Hermsdorf bis 2003 der Kindergarten den Namen „Otto Worms“ trug, dann allerdings in „Pfiffikus“ umbenannt wurde, erinnert in Gera bis heute die „Otto-Worms-Straße“ an das selbstlose Handeln Otto Worms‘, für das er sein Leben gab.