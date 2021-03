Stolz halten Hanna (v.r.n.l.), David, Viktoria und Niklas von der Jugendfeuerwehr Schkölen ihre neuen T-Shirts in die Kamera.

Die Freude in der Jugendfeuerwehr Schkölen ist groß: Die jungen Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schkölen sind mit neuen T-Shirts ausgestattet worden. Sogar der jeweilige Name steht auf dem Ärmel. Trotzdem ist die Arbeit in der Jugendwehr und im Feuerwehrverein der Stadt Schkölen derzeit ausgebremst.