Parken am Hainspitzer See künftig nur gegen Gebühr

Wer in Hainspitz am See parken will, um die Natur zu genießen oder entlang der Wethau wandern zu gehen, sollte künftig einige Cent Kleingeld einstecken. Denn das Parken am Tourismusziel und Schutzgebiet Hainspitzer See wird zum 1. Februar kostenpflichtig. Seit geraumer Zeit schon ist der Parkscheinautomat an der Einfahrt zum Parkplatz installiert. Noch ist er verhüllt, am 1. Februar soll er in Betrieb gehen.

Die Gemeinde Hainspitz hatte sich per Gemeinderatsbeschluss entschlossen, die Gebührenpflicht einzuführen. Damit soll die klamme Gemeindekasse entlastet werden. Denn die Kosten für die Pflege des Parkplatzes mit etwa 50 Stellplätzen für Pkw, Busse und Campingwagen, für die neu errichtete nächtliche Beleuchtung und die Entsorgung des sich ansammelnden Mülls sind nicht unerheblich. Moderate Gebühren für Pkw und Wohnmobile „Die Gebühren für die Nutzer sind moderat“, sagt Bürgermeister Jörg Lehmann. Gestaffelt sind sie nach Stunden zu je 50 Cent mit einem Tageshöchstsatz von zwei Euro je abgestelltem Pkw. Camper können ihr Wohnmobil bis zu 48 Stunden auf ausgewiesenen Stellflächen am See parken und zahlen pro Tag künftig vier Euro. Anlieger wie die Mitglieder der benachbarten Kleingartenanlage oder auch Mitarbeiter der nahen Hainspitzer Schule können eine Jahresparkkarte zu 30 Euro erwerben. Mit Knöllchen ist künftig zu rechnen Das Parken am See in Hainspitz wird künftig auch kontrolliert. „Unser Außendienst wird mit Einführung der Gebührenpflicht regelmäßig nach Hainspitz fahren“, heißt es aus dem Ordnungsamt der Stadt Eisenberg, die erfüllende Gemeinde für Hainspitz ist. Zur Eingewöhnung werde es in der ersten Woche der Gebührenpflicht aber noch keine Knöllchen geben, sondern den freundlichen schriftlichen Hinweis, dass beim nächsten Parken ein Parkschein zu ziehen ist.