Partei-Internetseiten im Saale-Holzland auf dem Prüfstand

Landkreis. Das politische Jahr 2021 hält einige Wahltermine für die Bürger des Saale-Holzland-Kreises bereit. Neben Bundestagswahl und Landtagswahl, werden in mindestens fünf Kommunen die Bürgermeister neu gewählt. Da in Bürgel, Schkölen, Nausnitz, Laasdorf und Reichenbach schon am 25. April die Stimmen für den Posten im Rathaus abgegeben werden, steht mindestens für diesen Termin die Frage im Raum, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Wahlabläufe haben wird.

Inwiefern das Virus noch zum „großen“ Wahltermin im Herbst das gesellschaftliche Leben prägen wird, lässt sich zwar kaum bemessen, denkbar ist vor diesem Hintergrund aber, dass im Wahljahr 2021 der digitale Wahlkampf eine größere Rolle spielen könnte. Schließlich kommt das Werben um Wähler im Internet ohne persönliche Kontakte aus und somit auch ohne Infektionsgefahren. Der Bürgermeister von Bürgel, Johann Waschnewski (CDU), lässt aktuell die Internetseite www.johann-waschnewski.de neugestalten. Auf Nachfrage berichtet er: „Ich aktualisiere gerade meine Internetseite, auch in Hinblick auf die Bürgermeisterwahl.“

Um Online-Öffentlichkeit bemüht

Vor diesem Hintergrund lohnt der Blick auf die Online-Auftritte der Parteien im Saale-Holzland, um einzuschätzen, wie sehr sich die Kreisverbände der Region um die Online-Öffentlichkeit bemühen. Die Betrachtung beschränkt sich auf die aktuell im Thüringer Landtag vertretenen Parteien.

Angefangen bei den Linken präsentiert der Kreisverband im Netz ein aufgeräumtes Angebot. Wesentliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind leicht auffindbar. Die Seite wird augenscheinlich in teils größeren Abständen mit Neuigkeiten bestückt, der letzte Eintrag ist vom 8. Januar. Soziale Medien sind verknüpft, ein Twitter-Feed ist integriert.

Der Internetauftritt der CDU Saale-Holzland läuft nicht auf dem Portal des CDU-Landesverbands, wie es aktuell bei den meisten Kreisverbänden der Fall ist, sondern über eine eigene Wordpress-Seite. Diese bietet ebenfalls Kontaktmöglichkeiten sowie grundlegende Informationen und integriert auf der Startseite aktuelle Informationen aus den Social-Media-Kanälen der Partei.

Die Seite des SPD-Kreisverbands kommt dagegen etwas verstaubt daher. Es finden sich zwar viele Kontaktdaten, aber die letzte „aktuelle“ Meldung ist aus dem Mai 2019. Nebenstehend findet sich zumindest der Hinweis: „Aktuelle Infos gibt´s bei Facebook.“

Eine dezidierte Webseite der AfD gibt es für den Saale-Holzland-Kreis nicht. Es finden sich aber zumindest wenige Informationen auf der Seite des AfD-Kreisverbands Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis unter dem Punkt „Kreistag Saale-Holzland-Kreis“. Soziale Netzwerke sind verknüpft.

Der Kreisverband Saale-Holzland der Grünen hat eine Internetseite. Die zeigt zwar Informationen und Kontaktmöglichkeiten, wirkt aber ansonsten wenig lebendig. Es wird auf die eigene Facebookseite verwiesen.

Die direkte Integration von Social-Media-Beiträgen lässt die Seite der FDP Jena-Saale-Holzland moderner und aktueller erscheinen, auch wenn es keine ausschließliche Saale-Holzland-Seite ist. Es finden sich aktuelle Beiträge, auch mit Fokus auf das Saale-Holzland.

Wahlhelfer und Wähler schützen

In Bürgel blickt unterdessen Bürgermeister Waschnewski auf die Bedeutung digitaler Wahlkampfmittel und urteilt: „Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen voran, aber das Internet wird persönliche Gespräche und Printmedien wie Zeitung, Flyer, Plakate nicht ersetzen.“ Der Anteil von Briefwählern werde in Coronazeiten wahrscheinlich zunehmen. Für die Wahlen selbst gelte es, „mit Infektionsschutzkonzepten sowohl Wahlhelfer als auch Wähler bestmöglich zu schützen.“