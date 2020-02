Polizei fandet in Eisenberg nach Diebesgut

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Dienstagabend im Stadtzentrum von Eisenberg gegeben. Mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge und die Spurensicherung der Landespolizeiinspektion Jena standen für längere Zeit in der Karl-Liebknecht-Straße im Umfeld eines zum Verkauf stehenden Hauses. Polizeibeamte haben ein scheinbar leerstehendes Haus durchsucht.

„Mit Beschluss vom Amtsgericht Gera fahnden wir nach Diebesgut“, hat auf Zeitungsnachfrage am Mittwoch die Polizeiinspektion im Saale-Holzland-Kreis mitgeteilt. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass in dem Haus im historischen Stadtzentrum von Eisenberg Diebesgut gelagert sein könnte. Möglicherweise – so erweckte die offene Haustür den Anschein – handelt es sich bei den Räumen im Erdgeschoss um eine illegale Werkstatt, in der beispielsweise gestohlene Fahrräder gelagert sein könnten.

Die Polizei hat für weitere Untersuchungen Gegenstände beschlagnahmt und mitgenommen.