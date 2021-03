Polizei zieht unter anderem betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr

Ein Atemalkoholwert von 1,84 Promille hatte am Donnerstag eine 37 Jahre alte Pkw-Fahrerin in Camburg intus. (Symbolfoto)

Camburg/Eisenberg/Kahla. Einen betrunkenen Rollstuhlfahrer, sowie weitere betrunkene Verkehrsteilnehmer, zog die Polizei im Saale-Holzland-Kreis am Donnerstag aus dem Verkehr.

Die Polizei Saale-Holzland-Kreis hat am Donnerstag gleich mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer ermittelt. Am frühen Nachmittag stellten Polizisten in Camburg eine 37-jährige Pkw-Fahrerin, welche mit 1,84 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

In Kahla war ein stark alkoholisierter 44-Jähriger mit seinem elektrischen Rollstuhl unterwegs. Da der Mann vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn gewechselt hatte, musste ein Pkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dem Mann im Rollstuhl wurde daraufhin Blut entnommen.

In Eisenberg hatte am Abend ein 42-Jähriger sein Rad im betrunkenen Zustand gefahren und sich bei einem Sturz verletzt. Auch bei ihm musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Da sich der Mann den Polizisten widersetzte, mussten diese den 42-Jährigen unter Zwang ins Klinikum zur Blutentnahme gefahren werden.

Allen ermittelten Teilnehmern müssen nun mit Anzeigen rechnen.