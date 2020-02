Post in Stadtroda zieht um

Die Postagentur in der Heinrich-Heinrich-Straße 14 in Stadtroda zieht demnächst um. Noch befindet sich der Standort neben dem Eingang von Norma. Ab Montag, 7. März, wird Anett Balkau mit ihrem Schreibwarengeschäft „Colori“ und der integrierten Postagentur im hinteren Teil des benachbarten Fresh-Einkaufsmarktes für ihre Kundschaft erreichbar sein.

Am 7. März Eröffnung in den neuen Räumen

Die Räume wurden zuletzt als orientalische Bar für Nachtschwärmer genutzt. Davor konnte man hier italienisch und indisch essen. Und davor war an der Stelle eine Videothek. „Ich hoffe, dass wir alles schaffen. Wir haben noch einiges zu tun in unserem neuen Geschäft. Wir müssen ja für unsere Kunden als Dienstleister der Deutschen Post täglich erreichbar sein“, so Anett Balkau. „Wir öffnen am Sonnabend, 5. März, zum letzten Mal in unserem bisherigen Laden. Am 7. März sind wir dann ab 17 Uhr im neuen Laden wieder da.“

Der Umzug wurde nötig, da sich der langjährige Partner, die Deutsche Postbank, ab November 2019 aus der Stadtrodaer Postagentur verabschiedet hatte. „Mit dem Rückzug fehlten mir auf einem Schlag auch die Provisionen der Postbank, mit denen ich monatlich gerechnet habe, um das Geschäft zu führen und meine Mitarbeiter zu bezahlen. Als klar war, dass dieses Standbein für mich wegbricht, musste ich reagieren. Ich bin froh, dass mir beide Vermieter in Sachen Aus- und Umzug entgegengekommen sind“, sagte die Inhaberin.

Kunden können sich auf großzügigere Räumlichkeiten freuen

Für die Kundschaft verbessern sich in jedem Fall die Einkaufsbedingungen. Das neue Geschäft ist größer. Im bisherigen Geschäft stapelten sich in der Hauptsaison die Pakete bis unter die Decke. „Es gab sogar Fälle, da sind Kunden über die Pakete gestolpert, weil es so eng ist.“ In diesem Jahr hätte Anett Balkau am bisherigen Standort ihr 25-Jähriges feiern können. „Natürlich war es eine schöne Zeit. Als Geschäftsfrau muss man aber immer nach vorn schauen. Die Bedingungen haben sich für mich verändert.“ Der Mietvertrag läuft zunächst über fünf Jahre, mit der Option auf Verlängerung.