Postagentur in Stadtroda öffnet am 20. August

Stadtroda. Vertrag mit der Deutschen Post AG ist nun unterschrieben.

Jetzt ist nicht nur der Standort für die Postagentur offiziell, sondern auch der Tag der Eröffnung: Am Freitag, 20. August, wird die Postagentur im Stadtbaumarkt in der Heinrich-Heine-Straße 14 in Stadtroda eröffnet. Diesen Termin nannte gestern der Pressesprecher der Deutschen Post, Thomas Kutsch.

Die Partnerin für die Deutsche Post bleibt Anett Balkau. „Die Tinte ist getrocknet unter den Verträgen. Jetzt können wir mit dem neuen Standort und mit dem Termin der Eröffnung in die Öffentlichkeit gehen“, sagte Kutsch. Und der Vertreter des Unternehmens nannte auch die künftigen Öffnungszeiten. Sie orientieren sich an den Öffnungszeiten des Baumarktes. Von Montag bis Freitag können die Dienste der Deutschen Post in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr in Anspruch genommen werden. Am Sonnabend hat die Postagentur an ihrem künftigen Standort laut Kutsch von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Der Umzug war nötig geworden, da die Räume am bisherigen Standort nach dem Brand am 3. Juli nicht mehr nutzbar sind.