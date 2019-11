Über 500 Tiere sind am Wochenende in Pretschwitz zu sehen.

Am Wochenende sind über 500 Gänse, Enten, Puten, Hühner und Tauben in der Reithalle zu sehen. Veranstalter ist der Geflügelzuchtverein Schkölen.

Rassegeflügelausstellung Preisgekröntes Federvieh in Pretschwitz

Pretschwitz Der Rassegeflügelzuchtverein aus Schkölen richtet am Wochenende eine Kreis-Ausstellung in Pretschwitz aus. Thomas Claus, Vorsitzender vom PSV Pretschwitz, stellt dafür die dortige Reithalle zur Verfügung. Ausgestellt werden Gänse, Enten, Puten, Hühner, Zwerghühner und Tauben. Insgesamt werden über 500 Tiere von 59 Ausstellern aus dem Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, dem Burgenlandkreis und aus Jena vertreten sein. Auch der Nachwuchs ist mit sieben Jungzüchtern unter 18 Jahren präsent.

Heute werden die Tiere von den Preisrichtern bewertet, am Freitagvormittag sind Kinder und Jugendliche aus dem Förderzentrum und dem Kindergarten aus Hainspitz nach Pretschwitz eingeladen, um sich die Tiere anzuschauen. Offiziell eröffnet wird die Rassegeflügelausstellung am Freitagnachmittag. Am Sonnabend ist vor der Reithalle zudem ein Kleintiermarkt geplant, auf dem sich Besucher mit Tieren für die eigene Zucht versorgen können.

Der Geflügelzuchtverein aus Bürgel informiert zudem mit einem eigenen Stand zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. Für das leibliche Wohl der Besucher ist natürlich gesorgt.

Die Schau ist Freitag, 14 bis 18 Uhr, Sonnabend, 9 bis 18 Uhr, und Sonntag, 9 bis 12 Uhr, in der Reithalle Pretschwitz zu sehen